韩总统尹锡悦在国会发表施政演说 介绍明年度预算案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在国会发表施政演说，对规模达639万亿韩元的明年度预算案进行了介绍，并呼吁朝野为审批预算案给予协助。尹锡悦表示，明年度预算案包含了应对危机和解决民生悬案的方案等内容，呼吁国会在法定期限内审批预算案。据KBS记者报道，尹锡悦在介绍明年度政府预算案的国会施政演说中首先表示，当前国内外形势非常困难，经济不确定性很高，社会弱势群体的痛苦进一步加剧，产业和资源竞争加剧，安全形势也异常严峻。尹锡悦说，政府提交的明年度预算案包括政府将如何应对全球综合危机、如何解决民生悬案的内容。尹锡悦首先明确表示，明年度预算案总支出较前一年减少，以“健全财政”为基调。他强调，以往政府以政治目的为优先而草率进行了财政运营。为了实现经济增长与福利的良性循环，必须确保国家财政的健全性。在节约财源的同时，政府将在弱势群体福利方面进行投资。尹锡悦说，政府在推进财政健全化的同时，将为平民和社会弱势群体提供更加丰厚的福利。尹锡悦接着依次介绍了扩大基础生活保障支援和对低薪劳工及特殊雇佣职位就业者的援助、上调残疾人补贴、支援居住在半地下的家庭和供应青年住宅等内容。尹锡悦还表示，减轻平民物价负担、投资培育尖端战略产业、援助小工商户、构筑交通网和灾害预防系统、加强国防力量和经济安全等也是重点预算项目。尹锡悦呼吁国会在法定期限内审批明年度预算案，为艰难的民生注入活力。他说，只有通过与国会的密切沟通，才能完成明年度预算案的相关工作，再次呼吁朝野给予协助。