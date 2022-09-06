韩共同民主党抵制总统施政演说

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党拒绝参加25日进行的尹锡悦总统的施政演说。这也是韩国宪政史上总统首次在在野党没有参加的情况下进行施政演说。在尹锡悦即将进行施政演说前，第一大在野党共同民主党的议员们没有前往全体会议会场，而是前往国会大厅(law tender hall)。共同民主党议员们手举标语牌要求尹锡悦道歉。在尹锡悦抵达国会后路过时，共同民主党议员们则以沉默方式表示抗议。共同民主党将检察机关对民主研究院的扣押搜查定性为对在野党的赶尽杀绝，没有参加当天的总统施政演说。此前曾有过在野党议员缺席以国务总理代读形式进行的施政演说的先例，但全面抵制总统施政演说在韩国宪政史上还尚属首次。共同民主党领导层在总统施政演说前也没有出席总统及五部要员——国会议长、大法院院长、国务总理、宪法裁判所所长、中央选举管理委员会委员长参加的事前交谈。在总统施政演说期间，共同民主党议员聚集在国会预算决算特别委员会会场举行了议员大会。对此，执政党国民力量党强烈批评共同民主党企图放弃民生。国民力量党指出，就像在野党占据多数国会议席而炫耀一般，酿成了宪政史上的悲剧。国民力量党称，共同民主党议员为了防御李在明代表的“司法风险”，甚至放弃了国会议员的基本责任。另外，参加总统施政演说的正义党议员在座位上贴上标语牌，要求尹锡悦就美国巡访期间的发言道歉，并因此与执政党议员发生争执。