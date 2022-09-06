韩人权委: 《劳动基准法》应扩大适用于4人以下企业

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韩国国际广播电台报道：韩国国家人权委员会日前建议将《劳动基准法》扩大适用于4人及4人以下企业。目前，4人及4人以下企业不属于《劳动基准法》的适用对象，也无需遵守每周最长52小时工作制等规定。14年前，国家人权委员会已建议分阶段扩大适用《劳动基准法》，但一直没能得到执行。此次委员会又再次提出了相关建议。据KBS记者报道，国家人权委员会25日建议将《劳动基准法》的适用范围变更为“雇佣劳动者的所有项目或企业”。也就是说，不仅是5人及5人以上企业，4人及4人以下企业也应适用《劳动基准法》。4人及4人以下企业有很多属于小微企业，这些企业一直以不具备遵守《劳动基准法》的条件和能力为由而未受到部分条款的制约，其中最具代表性的包括每周最长52小时工作制和《防止职场欺凌法》，这些均不适用于4人及4人以下企业。而这些条款是国际劳工组织（ILO）《关于消除劳动世界的暴力和骚扰公约》等明示的条款。国家人权委员会援引统计厅2019年的资料指出，4人及4人以下企业的从业人员约占全体劳动者人数的19%。国家人权委员会在谈到提出上述建议的背景时表示，每五名劳动人口中就有一人在4人及4人以下企业工作，因此劳动条件的改善取决于扩大《劳动基准法》的适用范围。国家人权委员会还指出，2008年曾建议分阶段扩大适用《劳动基准法》，但直到14年后的今天也没能得到执行。国家人权委员会认为，虽然《劳动基准法》应扩大适用于所有企业，但可以考虑分阶段适用负担较大的部分条款。同时，为减轻资方负担，希望政府能予以财政支援。