明年2月起首尔出租车起步价上调至4800韩元

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韩国国际广播电台报道：从明年2月起，首尔地区中型出租车起步价将定价4800韩元，较目前上调1000韩元。而从今年年底开始，首尔出租车夜间加价率将上调至40%。此举旨在解决夜间打车难问题，预计其他地方自治团体也将陆续上调出租车收费标准。目前，首尔中型出租车起步价为3800韩元，从明年2月起将上调1000韩元至4800韩元。起步距离从目前的2公里下调至1.6公里，减少400米。首尔总计有7.2万余辆中型出租车，约占所有出租车的98%。这是2019年以后，首尔出租车时隔四年上调起步价。而从今年12月1日起，出租车夜间加价时段和费用也将出现调整。目前晚12时至次日凌晨4时的夜间加价时段将调整为晚10时至次日凌晨4时，增加两个小时。尤其是乘客较多的晚11时至次日凌晨2时，出租车加价率将提高一倍。明年2月起，首尔模范出租车和大型出租车的起步价将上调至7000韩元，并从今年12月起新增夜间加价制度。上述价格调整案在经过听证会等程序后，已获首尔市物价对策委员会审议，事实上已被确定。首尔市出租车政策科长徐仁锡（音译）表示，夜间是出租车供需最不均衡的时间，上调出租车费用旨在最大程度地增加晚11时至次日凌晨2时提供服务的出租车数量。继首尔市之后，京畿道、仁川等首都圈以及蔚山、大田和釜山等非首都圈的地方自治团体也在研讨上调出租车费，预计全国大部分地区将陆续上调价格，以解决新冠疫情开始后日益严重的夜间打车难问题。