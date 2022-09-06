韩主要大企业启动紧急经营体制 应对原材料和资金难

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韩国国际广播电台报道：由于通货膨胀持续、韩元汇率大幅下跌，韩国企业正面临着原材料供应短缺问题，且近期由于金融市场动荡，资金筹措也成为问题。在此背景下，韩国主要大企业已启动紧急经营体制，并调整投资计划。在原材料价格上升、产品需求减少的危机情况下，LG电子将从11月起启动专责应对组，汇集公司各部门派出的人力迅速应对危机。LG电子有关人士表示，为提前应对经营环境的迅猛变化，正在必要时持续运营专责小组。SK也将目前的情况视为危机。SK会长崔泰源在社长团会议上表示，应“以患为利”，将危机转化为机遇，同时为在危机过后实现新的腾飞做好准备。继高物价和汇率暴跌导致企业成本负担加重、经济景气或出现下滑的情况下，“乐高乐园事态”又进一步加剧了企业的资金困难。信用等级优良的LG U+和韩华解决方案上周发行了公司债，但部分债券未能售出。虽然证券公司购入了未售出的债券，使得企业暂时避免了资金难问题，但出现了其他信用等级较低的企业放弃发行公司债的情况。LG经营研究院研究委员赵英武（音译）表示，被认为较为安全的公共部门担保的债券也可能出现违约，因此最近出现了企业和民间部门纷纷放弃发行债券的情况。同时，企业还相继保留投资计划，减少资金投入。SK海力士、韩华解决方案和现代石油银行已取消投资计划。现代汽车也决定为确保流动性，今年减少3000亿韩元的投资额。据全国经济人联合会以600大企业为对象进行的企业景气调查显示，11月的景气展望值创25个月来的最低值。在各调查项目中，资金情况展望值最低，急需拟定对策。