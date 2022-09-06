韩政府建议航空公司延长疫情期间旅客未能使用里程的有效期

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韩国国际广播电台报道：由于新冠疫情扩散，过去两年多期间海外旅行几乎完全停止，因此旅客没有机会使用此前积攒下的里程。对此，韩国政府建议国内航空公司修改条款，延长特殊时期未能使用的里程的有效期。不过政府的该项建议并未得到执行。居住于首尔西大门区的金光文（音译）积累了大韩航空的5.6万里程，可用这些里程兑换前往美国的单程机票，但其中约一半里程将于明年到期。航空公司对里程使用有效期有所规定，但过去两年多期间由于新冠疫情扩散，旅客没有机会使用所积攒的里程，其中不少里程面临到期。金光文表示，新冠疫情尚未结束，虽然部分航班重启，但并未完全开放。然而积攒的飞行里程却有有效期，多少感到不安。鉴于新冠疫情扩散这一特殊情况，大韩航空和韩亚航空从2020年起每年先后三次延长了旅客积攒里程的有效期，但仅限于当年到期的里程。旅客们则表示，因存在不可抗力而无法外出旅行，要求航空公司延长在此期间所有里程的有效期。旅客们表示，航班次数仍少于新冠疫情暴发之前，短期内可使用里程的机会不多。金光文说，并没有可以用里程预约的航班，想要使用之前积攒的里程并不容易。政府最近建议航空公司修改条款，明文规定在里程期限中排除传染病大流行的期间。但公正交易委员会建议航空公司修改里程使用条款已过去四个月的时间，不过并无航空公司将修改内容提交给公正交易委员会。大韩航空和韩亚航空在接受KBS记者采访时表示，传染病大流行的基准并不明确，因此推迟了做决定的时间。