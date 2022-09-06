韩将触法少年年龄标准下调至未满13周岁

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韩国国际广播电台报道：韩国法务部决定将触法少年的年龄标准从未满14周岁下调至未满13周岁。触法少年即使犯罪，也不会受到刑事处罚。法务部26日表示，将推进把刑事未成年者即触法少年的年龄标准下调至未满13周岁。法务部在介绍推进上述方案的背景时表示，2017年发生了7897起触法少年犯罪事件，去年则大幅增至12502起，而暴力犯罪占比也从2005年的2.3%猛增至2020年的4.86%。另外，相较制定《刑法》的1953年，目前社会环境已出现变化，但刑事未成年者的年龄标准却维持了70年，综合考虑国民舆论、海外立法案例以及国会讨论内容等而做出了相关决定。法务部介绍说，尤其是在全体触法少年（10-13周岁）的保护处分案件中，13周岁触法少年的所占比重已接近70%，考虑到13周岁是区分小学和初中生的一项年龄基准，因此决定将触法少年的年龄标准定为未满13周岁。由此，若初中一到二年级学生犯罪，也将受到刑事处罚。针对部分意见担忧下调触法少年年龄标准后有可能出现大量有前科的未成年人，法务部表示，即使下调触法少年的年龄标准，但大部分少年犯仍将像目前一样被移送少年部，预计只有计划性杀人犯和反复性凶犯等极为特殊的犯罪者才会受到刑事处罚。