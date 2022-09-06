韩美日副外长：若北韩进行核试验 有必要予以史无前例的强有力应对

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本副外长26日在日本会晤。三方一致认为，如果北韩进行第七次核试验，有必要予以史无前例的强有力应对。韩国外交部第一次官赵贤东、美国国务院副国务卿温迪·舍曼和日本外务省事务次官森健良当天上午出席在东京饭仓公馆举行的韩美日副外长会谈。赵贤东在会议结束后举行的共同记者会上表示，在北韩发布具有攻击性的核武政策、加大核武器使用威胁的情况下，三国就持续保持紧密合作达成了协议。三国一致认为，如果北韩强行进行第七次核试验，有必要予以史无前例的强有力应对。赵贤东强调，最近北韩发射导弹等接连进行挑衅，大幅加剧了韩半岛和印度太平洋地区的局势动荡，韩国政府为使国民能够安心和继续日常生活，将通过韩美联合防卫态势和韩美日安全合作，以压倒性的力量加强对北韩遏制力。如果北韩做出无核化决定、重返对话桌，韩国将通过“大胆构想”向北韩提供政治和经济支援。韩美日还决定进一步加强与国际社会的合作，促使北韩立即停止非法行动、重返无核化对话桌。美国国务院副国务卿舍曼也表示，今年以来，北韩以史无前例的频率发射弹道导弹，其中一枚导弹飞过日本上空，对日本国民构成严重威胁。更大的问题是北韩将近期的发射行为定性为为战术核武器的潜在性使用做准备。舍曼要求北韩停止进行追加挑衅，并强调美国已做好不设前提条件与北韩进行对话的准备。日本外务省事务次官森健良表示，日韩美再次重申北韩加强核导活动是对国际社会明确且严重的挑战，商定进一步加强日美同盟和韩美同盟的遏制力和应对力，进一步推进三国间的安全合作。