韩情报机构：北韩或在美中期选举前进行核试验

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韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院维持原有评估，认为北韩在美国中期选举前即到11月7日这段时间内进行第七次核试验的可能性较大。国会情报委员会26日在国情院办公楼对国情院进行国政监查，国情院在监查中进行了包括上述内容的报告。国会情报委员会执政党干事、国民力量党议员刘相凡和在野党干事、共同民主党议员尹健永在记者会上公开了这一消息。9月28日，国情院在情报委员会全体会议做工作报告时表示，北韩丰溪里三号坑道已完成修复，北韩进行核试验的可能性增大。北韩进行第七次核试验的时间有可能选在中共第二十次全国代表大会后的10月16日至美国中期选举前的11月7日期间。尹健永对近期北韩的挑衅情况表示，国情院对此进行了大致报告，对北韩今后将如何进行挑衅也作出了预测。不过他表示，这属于安全机密，两党干事同意不做公开。尹健永就北韩拆除金刚山旅游区内韩国设施的媒体报道表示，委员们听取了有关报告并确认了金刚山旅游设施被拆除的现场照片，大部分设施确已被拆除。另外，情报委员会还在国政监查中就西海公务员遭北韩射杀事件进行了质询。国情院前院长朴智元因涉嫌介入删除相关内部情报而被检举。对此，国情院表示，国情院长存在任意删除情报的可能性。除朴智元在任期间外，从未有过删除情报的指示，朴智元下达了删除情报的指示。