韩第三季度经济增速0.3% 民间消费和设备投资增加

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韩国国际广播电台报道：韩国银行27日表示，今年第三季度韩国实际国内生产总值（GDP）环比增长0.3%。因新冠疫情扩散，2020年第一和第二季度韩国国内生产总值出现了负增长，不过自同年第三季度起连续九个季度维持正增长。今年第一和第二季度的增长率分别为0.6%和0.7%。从各部门情况来看，在轿车等耐用品和餐饮住宿等服务消费的推动下，第三季度民间消费增长1.9%。设备投资增长5%，半导体设备等机械类和运输设备投资均出现增长。建设投资伴随着非居住用建筑建设增加也增长0.4%。政府消费增长0.2%。在出口方面，尽管半导体出口低迷，但运输设备和服务出口向好，带动整体出口增长1.0%，摆脱了第二季度的负增长（-3.1%）局面。由于原油、机械和设备等进口增加，进口增长5.8%，为出口增幅的近6倍。民间消费和设备投资对第三季度经济增长率的贡献度分别为0.9个百分点和0.4个百分点，成为提振第三季度增长率的主要原因。净出口则拖累增长率1.8个百分点，最近的贸易收支逆差对经济增长率构成了打击。按照行业来划分，农林渔业、建设业、服务业分别增长5.5%、1.8%和0.7%。在服务业，文化及其他（3.3%）、金融·保险（2.3%）、零售批发和餐饮住宿（2.2%）的增长尤为明显。制造业下滑1%，这主要受到了计算机、电子和光学器械、化学制品减少的影响。第三季度实际国内总收入（GDI）环比减少1.3%。原油等产品的进口价格高于出口价格，导致贸易环境恶化。韩国银行今年9月曾预计，若第三和第四季度经济环比分别实现0.1%-0.2%的增长，则今年全年经济增速将可达到2.6%的预期值。