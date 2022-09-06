SK海力士第三季度营业利润剧减60% 明年投资减半

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韩国国际广播电台报道：SK海力士第三季度营业利润同比剧减60%，LG显示也出现了超过7000亿韩元的亏损。新冠疫情带来的利好结束，持续的高利率、高物价伴随着需求大跌。有分析认为，韩国主力产业半导体、显示面板和家电陷入了综合性危机。第三季度全球电视机出货量为5139万台，较去年同期减少2.1%。智能手机出货量也同比下滑9%，为八年来的最低值。芯片和显示面板的销售额也随之减少。SK海力士第三季度营业利润同比减少60%。该公司有关人士表示，个人电脑和智能手机等产品的需求进一步减少，客户重点关注库存调节，购买需求减少。数据显示，半导体需求减少导致第三季度存储芯片价格下跌超过10%。另外，LG显示继第二季度之后，第三季度再次出现营业亏损，亏损额超过7000亿韩元。分析认为，明年下半年起库存负担将得到减轻，有可能出现复苏势头，不过目前的需求剧减情况也存在长期化的可能性。专家指出，乌克兰战争等地缘政治风险有可能推迟需求复苏。对此，SK海力士已计划将明年的投资削减一半，并逐步减少低收益产品的产量。LG显示已开始对部分生产线进行调整，并决定提前结束普通液晶面板的国内生产，今后将围绕OLED（有机发光二极管）项目重组业务结构。