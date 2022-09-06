韩国-东盟文化论坛在老挝举行 探讨双边文化交流方案

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韩国国际广播电台报道：韩流在东南亚国家的人气由来已久，最近亚洲文化界知名人士齐聚老挝万象，探讨扩大韩国与东南亚国家文化交流的方案。东盟人口总数高达7亿。此次韩国-东盟文化论坛在万象举行，来自韩国和东盟八国的影视界、公共美术、时尚界人士齐聚一堂，探讨扩大韩国与东盟国家文化交流的方案。与会人士基于自身经验，就恢复因疫情中断的亚洲文化界人士交流的合作方案进行了讨论。新加坡一家电影公司的负责人表示，可以举行电影节、论坛等活动，打造交流实验性影像的平台。文莱的一名艺术创作人士提议，艺术家们可以互换生活地区，丰富的文化体验有利于创作。还有不少意见指出，合作应从相互理解、结合彼此的文化开始。韩国网络漫画在泰国走红后，当地推出了讲述参加韩国战争的泰国军人故事的网络漫画，反响热烈。泰国的一名公共艺术导演表示，目前正在策划一个项目，探索如何实现艺术合作，相关合作会如何影响人们，以及会为未来我们的生活带来怎样的变化。韩国国际文化交流振兴院有关人士表示，此次活动使文化界人士得以面对面地倾听彼此的故事，仅这一点便使我们获得了继续创造文化的力量。论坛期间还举办了丰富的文化活动。另外，韩国-东盟文化部长视频会谈也将举行，双方将探讨疫情后具有现实性的文化交流方案。