韩前国情院长和安保室长召开记者会 否认不当介入西海公务员事件

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韩国国际广播电台报道：文在寅政府时期的安全部门高层人士27日在国会举行联合记者会，国家情报院前院长朴智元、国家安保室前室长徐薰出席。二人因西海公务员遭射杀事件受到检方的调查。朴智元被怀疑在担任国情院院长期间指示秘书室长擅自删除46份情报报告。对此，朴智元予以否认，称从未下达过删除指示，即使作出指示，国情院职员也不会愚蠢到完全遵守。徐薰也否认了监查院的监查结果。监查院认为，徐薰在已故西海公务员李大俊（音译）死亡第二天的2020年9月23日凌晨主持青瓦台会议，确定了将该事件处理为“主动越北”的方针。徐薰表示，没有理由在无凭无据的情况下刻意做出越北的判断，这样做也没有任何实际利益，不可能在国民生命问题上进行毫无根据的捏造。另外，徐薰还就担任国情院院长期间发生的脱北渔民被遣返事件表示，当时在遣返程序上不存在任何问题，检方的调查不合理。所属国会农林畜产食品海洋水产委员会的共同民主党议员也另行召开记者会，敦促就海警在西海事件上改变立场和监查院中期监查结果展开国政调查，以查明真相。此前，国情院以涉嫌指示删除西海公务员遭射杀事件有关报告为由向检方检举朴智元，徐薰则因涉嫌强制结束脱北渔民联合调查而被检举。10月22日，检方还逮捕了国防部前长官徐旭和海警厅前厅长金洪熙。据二人陈述，“主动越北”的判断根据国家安保室的方针做出。