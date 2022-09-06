美媒：北韩西海发射场修建工程进展迅速 旨在升级洲际弹道导弹技术

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韩国国际广播电台报道：据分析，北韩西海卫星发射场的设施现代化工程进展迅速。该工程旨在升级洲际弹道导弹（ICBM）技术。据所属美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）的专门介绍北韩消息的媒体“超越平行线”（Beyond Parallel）报道，10月14日、17日、25日的卫星照片显示，北韩西海发射园区东部的一半区域内正在进行快速、持续的修建工作。该媒体指出，在过去两个月间，修建工作的范围从发射台逐步扩大到拆除卫星控制综合指挥所旧址、在附近修建新设施、新建大规模地下设施等。西海卫星发射场现代化工程是北韩国务委员长金正恩今年3月11日公布的现代化项目的一个环节。“超越平行线”预计西海发射场快速、持续的现代化工程实施计划将使北韩拥有一个综合性水平相对较高的园区，能够发射更大、更精密的运载火箭（SLV），并实现可运用于洲际弹道导弹项目的技术发展。分析指出，受修建工作的影响，西海卫星发射场在短期内将无法进行发射。不过垂直发动机试验发射台仍然完好，只要金正恩批准，仍可进行发动机试验。西海卫星发射场位于平安北道铁山郡东仓里，是北韩研发可搭载核弹头的远程导弹的主要设施，引起了国际社会对大规模杀伤性武器扩散的担忧，备受关注。