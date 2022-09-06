北韩向东海发射2枚短程弹道导弹 时隔两周再次挑衅

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韩国国际广播电台报道：北韩时隔两周再次发射弹道导弹。这是尹锡悦政府成立后北韩第14次发射导弹，也是北韩在美国战力参与进行的韩军“护国军演”的最后一天进行挑衅。联合参谋本部28日表示，北韩当天上午11时59分许至中午12时18分许在江原道通川一带向东海海域发射了2枚短程弹道导弹（SRBM）。军方正在对导弹射程、射高和射速等参数进行分析。联合参谋本部表示，在韩军加强监视和警戒的情况下，韩美保持了紧密合作，维持着万全的应对态势。这是北韩14日凌晨发射被推测为“北韩版伊斯坎德尔”（KN-23）导弹的短程弹道导弹后，时隔两周再次发射弹道导弹，也是韩国新政府成立后北韩第14次射导。此前16日-22日，中国召开了共产党第二十次全国代表大会，随后中国国家主席习近平确认三连任，北韩在中国这一系列重要日程结束后再次重启弹道导弹挑衅。17日-28日，韩军举行大规模实际兵力机动演习“2022护国军演”，军方对北韩选择在此期间进行弹道导弹挑衅深表关注。军演期间，韩国陆海空各级部队在全国各地实施演习，其中也包括北韩非常敏感的海军陆战队大规模联合登陆演习，且韩军此次破例对外公布了相关消息，向北韩发出了警告信息。分析认为，北韩此次发射弹道导弹是对韩军“护国军演”的抗议性武力示威，同时也有意试探韩军和驻韩美军的应对态势。