首尔梨泰院踩踏事故导致重大人员伤亡

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韩国国际广播电台报道： 在万圣节来临之际，29日晚在聚集10万人以上的首尔龙山区梨泰院洞一带发生了严重踩踏事故，造成重大人员伤亡。据韩国消防部门发布的统计显示，以30日下午5时30分为基准，本次踩踏事故已造成154人死亡、133人受伤。死亡者中多数为10到20多岁的年轻人，且女性占多数。另外，随着之前因外貌相似而被分类为韩国死者的外国人的身份得到确认，外籍死者人数从当初公布的2人增加到了26人。经确认，外籍死者的国籍包括中国、伊朗、乌兹别克斯坦、挪威等。消防部门以发生事故的梨泰院汉密尔顿酒店一带为中心进行了三次搜索，到目前为止尚未发现更多伤亡者。梨泰院踩踏事故发生后，数十人晕倒在汉密尔顿酒店前的道路上，并接受了心肺复苏术(CPR)。在万圣节前夕的当天晚上，梨泰院一带各处举行了派对。据调查，事故发生在位于梨泰院洞中心的汉密尔顿酒店旁的下坡路宽4米左右的狭窄道路上。现场的目击者说：“晚上10点多，在汉密尔顿酒店旁边狭窄的街道上有人摔倒，后面跟着的人也依次摔倒，层层堆积。”首尔警察厅决定组成调查本部，调查梨泰院一带的营业场所是否履行了安全措施义务等具体事故原委。负责梨泰院地区的首尔龙山警察署紧急召集全体职员，动员了100多名警卫、交警、刑警等人力参与现场搜救工作。首尔警察厅投入了附近6个警察署的刑警和义警。韩国警方以警察厅次长为本部长组成了灾难对策本部，正全力确认伤亡者的身份，并为伤亡者家属提供支援工作。另外，韩国大检察厅就"梨泰院惨案"成立了事故对策本部，进入了紧急工作状态。消防部门在29日晚10时43分发布了第一阶段应对命令，晚上11时13分发布了第二阶段命令，要求梨泰院一带的营业场所停止万圣节庆典活动，接着在晚上11时50分升级为第三阶段，投入了包括142辆救护车在内的大规模救援人员和装备。