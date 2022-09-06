国际社会对梨泰院惨案表示哀悼和慰问

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韩国国际广播电台报道：世界各国首脑纷纷就万圣节前夕29日发生在首尔梨泰院的踩踏事故表示深切哀悼。美国总统拜登30日发布声明说，吉尔（拜登夫人）和我谨向在首尔失去亲人的遇难者家属表示深切慰问，我们与韩国国民一同感到悲伤，希望伤者早日康复。拜登表示，美韩两国同盟比过去任何时候都充满活力，两国国民之间的纽带关系比任何时候都要强大。在这一悲惨时期，美国将与韩国同在。美国政府在向韩国表示慰问的同时，将向韩国给予必要的援助。教皇方济各也为遇难者祈祷。教皇在梵蒂冈圣彼得大教堂举行的周日祈祷会上为梨泰院事故遇难者祈祷。据中国中央电视台(CCTV)报道，中国国家主席习近平30日就首尔梨泰院惨案向尹锡悦总统发送了慰问电。报道称，习近平在电文中表示，获悉韩国首都首尔发生了踩踏事故，造成了重大人员伤亡，我谨代表中国政府和人民向遇难者表示深切哀悼，并向遇难者家属和伤者表示诚挚的慰问。日本首相岸田文雄30日通过外务省表示，向韩国首尔梨泰院踩踏事故遇难者表示哀悼, 日本愿与韩国政府和国民合作。英国首相里希·苏纳克和德国总理奥拉夫·朔尔茨等欧洲国家领导人也纷纷发布声明，就此次事故表示慰问。法国总统马克龙当天也在推特上用韩语发文称，法国将与韩国同在，并向韩国国民和首尔市民表示诚挚哀悼。俄罗斯总统普京就首尔梨泰院发生大规模人员伤亡事故向尹锡悦发来唁电，表示深切哀悼与慰问。欧盟外交和安全政策高级代表约瑟夫·博雷尔表示，对于在首尔中心地带发生的悲惨事件深表悲痛，我们在这艰难的时刻与韩国国民同在。