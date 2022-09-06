尹锡悦就“梨泰院惨案”发表对国民谈话

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦30日在龙山总统室发表对国民谈话，将从当天起到梨泰院踩踏事故善后处理工作结束期间指定为“国家哀悼期”，并将国政的首要任务放在处理事故和采取后续措施方面。尹锡悦当天在龙山总统室新闻发布厅通过对国民谈话表示，前一晚在迎接万圣节的首尔市中心发生了不该发生的悲剧与惨案。我们祈愿因意外事故去世的人们能够安息，希望受伤的人们能够尽快康复，同时向失去宝贵亲人而悲痛欲绝的遗属表示深切慰问。尹锡悦表示，作为负责国民生命和安全的总统，心情感到十分沉重、痛苦难耐。尹锡悦还对具体的事故处理和后续措施进行了说明。他表示，首先在提供葬礼支援的同时，将启动所有可以使用的应急医疗体系，尽全力对伤者进行迅速的医疗支援，并将相关公务员进行1对1的匹配调度，确保必要的措施和支援万无一失。尹锡悦还说，更重要的是掌握事故原因和预防类似事故再度发生。政府在彻底查明这起事故真相的同时，将彻底改善旨在防止类似事故再次发生的相关工作。尹锡悦还表示，将指示行政安全部等相关部门对万圣节活动进行紧急检查，并对地区庆典进行彻底管理，以确保相关活动得以有秩序、安全地进行。尹锡悦表示，我们再次为因意外事故去世的人们祈祷冥福，政府将竭尽全力做好事故处理工作。