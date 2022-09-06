韩梨泰院踩踏事故导致154人死亡、149人受伤 外籍死者26人

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韩国国际广播电台报道：韩国发生了一起令所有国民陷入震惊和悲伤的大型事故。在保持社会距离措施解除后的首个万圣节之际，首尔梨泰院发生了韩国史上最严重的踩踏事故。人群拥挤在狭窄的小巷内，导致数百人摔倒、被压，150余人丧生。29日晚，梨泰院的小巷内到处传来惨叫声，人群突然往一个方向倾倒。当晚10时15分左右，梨泰院哈密尔顿酒店通往梨泰院站方向的斜坡路人群拥挤，尽管部分人跌倒，但人群持续往前推，导致踩踏事故发生。消防部门接到报警仅2分钟后便赶到现场展开救援工作，然而在突破人群、进入事故现场的过程中遭遇了困难。韩国中央灾难安全对策本部表示，以31日凌晨6时为准，梨泰院踩踏事件已导致154人死亡、149人受伤。按照死者的年龄来划分，20-29岁死者最多、为103人，30-39岁30人，10-19岁为11人，40-49岁为8人，50-59岁为1人，1人年龄不详。伤者中，33人为重伤、116人为轻伤。首尔警察厅调查本部已确认了153名死者的身份，其中26人为外国人。按国籍来看，伊朗5人、中国4人、俄罗斯4人、美国2人、日本2人，法国、澳大利亚、挪威、奥地利、越南、泰国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、斯里兰卡各1人。中央灾难安全对策本部表示，死者遗体已被送至顺天乡医院、首尔大学附属医院等46家医院。为援助伤亡者及遗属，中央灾难安全对策本部将在今后较长一段时间内每天召开对策会议。31日的会议于上午9时召开，国务总理韩德洙主持。在国家哀悼期期间的10月31日至11月5日，首尔市在首尔广场、首尔图书馆正门前设置集体灵堂，龙山区在绿莎坪站广场设置集体灵堂。