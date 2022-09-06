梨泰院踩踏事故现场狭窄陡峭 死者集中在18平米空间

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韩国国际广播电台报道：分析认为，29日晚发生在首尔龙山区梨泰院洞附近的踩踏事故之所以造成大规模伤亡，主要原因是大量人群拥挤在陡峭、狭窄的小巷内。事故发生地点是从位于梨泰院洞中心地区的哈密尔顿酒店后的世界美食街通往梨泰院路的一段狭窄下坡路。这条下坡路的上方是餐厅、酒吧聚集的世界美食街，下方是位于梨泰院路的梨泰院地铁站1号出口。由于连接了繁华商圈和大道，从两头均有大量人群涌入。这段小巷的宽度仅为3.2米，5-6个成人便能堵上。小巷全长40米，但大部分死者均集中在5.7米的区间内，也就是说，在18.24平方米的空间里出现了150余名死者。另外，小巷相对陡峭的坡度也是造成惨剧的原因之一。首尔市提供的斜坡地图显示，梨泰院站1号出口附近的高度为51.4米、另一头的高度为56米，两头的高度差接近5米，按角度计算为6度，在首尔市中心属于较为陡峭的地区。由于小巷的一旁是哈密尔顿酒店建筑的墙壁，数千人被困在狭窄封闭的下坡路上，一旦有人摔倒，人群就会不可避免地连续叠压。这导致疏散、援救存在困难，最终出现了大规模伤亡。由于当时人群密集，消防部门和警方出动后在开展援救工作方面遇到了困难。消防员试图将被压在最底下的受害者救出，但是由于人群层层叠叠，存在很大的难度。另外，现场心脏骤停、呼吸困难的患者将近300余人，实施心肺复苏术的急救人员极度紧缺，警方、普通民众也参与了心肺复苏抢救工作。