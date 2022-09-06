韩检方完成梨泰院事故死者尸检 尹锡悦夫妇前往灵堂吊唁

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韩国国际广播电台报道：以31日上午6时为准，韩国梨泰院踩踏事故导致154人死亡、149人受伤。死者中有26人为外国人，伤者中有30余人为重伤。由于不少患者在心脏骤停的情况下被送至医院，伤亡数据还有可能发生变化。检方已完成对所有154名死者的尸检工作，并将遗体交付遗属。韩国总统尹锡悦携夫人金健熙（音）于31日上午前往设置在首尔广场的政府集体灵堂进行吊唁，秘书室长金大棋、国家安保室长金圣翰等总统室主要首席秘书和秘书级参谋随同前往。尹锡悦结束吊唁后立即返回办公室参加总统室首席秘书会议，并同国务总理韩德洙进行了每周定期会晤。行政安全部、保健福祉部长官也出席会议，讨论了事故处理和今后的对策方案。韩德洙在定期会晤前主持了中央灾难安全对策本部会议。韩德洙表示，所有死者的身份均已得到确认，目前应正式展开葬礼程序等后续工作。韩德洙表示，葬礼程序应尽最大可能地反映遗属的意见，并尽全力为居住在地方的遗属和外国人遗属入境提供支援。另外，30日上午起，民众纷纷自发前往事故发生地点梨泰院站1号出口哀悼、献花。事故发生地点周围不断累积起吊唁民众带来的哀悼物品。梨泰院周围商户也自发地暂停营业、悼念死者。梨泰院事故现场持续受到管制，警方仍在开展调查。梨泰院站附近的道路也在进行交通管制。