韩美启动大规模联合空中演习 F-35B隐形战机等240余架军机参加

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国代号为“警戒风暴”（Vigilant Storm）的联合空中军演31日启动。此次军演共有F-35A、F-35B等240余架韩美军机参加。随着北韩进行第七次核试验的可能性上升，韩美通过此次演习向北韩释放了强烈的警告信息。预计北韩有可能进行抗议性武力示威。此次联合空中演习从10月31日进行至11月4日，韩国空军和美国空军第七航空队共投入240余架军机参加演习，包括韩国空军的F-35A、F-15K、KF-16战斗机和KC-330空中加油机等140余架军机，美军的F-35B战斗机、EA-18电子战机、U-2高空侦察机、KC-135空中加油机等100余架军机。美国海军陆战队、海军、陆军也参加此次军演，澳大利亚空军首次派遣1架KC-30A空中加油机参加韩美联合军演。驻扎在日本岩国美军基地的F-35B隐形战斗机将首次降落在国内基地。在此次演习中，韩美战力的出动次数将达到1600余次。美国太平洋空军强调，此次演习的飞行次数将是有史以来最大规模。在军演期间，指挥战时航空作战的韩国航空太空作战本部将负责运行、控制联合战力，以检验其作战执行能力。这是韩美自2017年12月以来首次实施大规模联合空中演习。韩美空军于2015年首次实施代号为“警戒王牌”(Vigilant ACE)的联合空中演习，以提高空中作战执行能力、熟练掌握战时航空作战程序。2018年，军演更名为“战斗准备态势综合演习”（CFTE），规模也缩小为韩国空军单独演习和营级以下小规模联合空中演习。2019年则未实施演习。北韩通过对外宣传媒体对此次军演进行了强烈谴责，并将局势升温的责任完全归咎于韩美。