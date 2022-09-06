韩产业生产连续三个月减少 消费、投资亦下滑

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韩国国际广播电台报道：半导体行业不景气叠加台风造成的损失导致韩国产业生产连续三个月减少。与此同时，消费和投资指标也双双下滑。据统计厅的数据显示，9月整体产业生产较8月减少0.6%，自7月以来连续三个月减少。产业生产减少主要受到了中国封城措施和国际需求下滑的影响，而半导体生产减少超过4%也造成了很大影响。再加上台风“轩岚诺”造成的损失导致浦项制铁停产，初级金属生产减少超过15%。体现消费情况的零售指数下滑1.8%。消费自3月起连续五个月减少，虽然8月短暂实现反弹，但9月再次回落。统计厅分析指出，新冠医药品销售减少，再加上气温高于往年致使服装消费有所下滑对此造成了影响。另外，随着半导体机械进口的减少，设备投资指标环比下滑2.4%。由此，韩国的生产、消费、投资指标继今年7月之后再次全面下滑。统计厅方面表示，随着内需进入调整期，生产和支出双双减少。与此同时，经济复苏乃至改善的趋势也有所放缓。显示当前经济景气的同步指数循环变动值上升0.1点。预测今后景气动向的先行指数循环变动值下滑0.1点，连续三个月下滑。政府认为，当前全球经济不确定性较高，高物价、出口复苏步伐放缓等因素有可能对今后韩国经济构成压力。