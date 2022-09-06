韩国家传染病咨询委员长：11月中旬后将出现新一轮新冠大流行

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠特别应对团长、国家传染病危机应对咨询委员会委员长郑锜硕31日在例行记者会上表示，11月中旬后国民免疫力下滑，新冠确诊病例数的增长将在所难免，应严密监视新变异毒株的流行情况。郑锜硕指出，最近五周重症转化率从0.12%上升至0.19%，死亡率也从0.06%上升到0.09%。尽管数字上的变化并不明显，但按照比例来计算均上升了50%，防疫部门有必要多加留意。郑锜硕表示，重症转化率和死亡率的上升原因是高风险群体确诊率的增长，隐形感染者导致确诊病例基数变小，造成了死亡率上升的效果。郑锜硕指出，海外正在流行的BQ.1、XBB等变异毒株也构成了新威胁。据报告，这些新毒株的变异程度比国内目前的主要流行毒株BA.5更高，免疫逃避能力和传染力较强，有必要进行严密监视。郑锜硕认为，11月群体免疫能力将大幅下滑，预计11月中旬、12月上旬确诊病例将不可避免地增加。郑锜硕强调，无论是BA.5继续保持主要流行毒株的地位，还是新变异毒株成为主要流行毒株，疫苗和治疗药物仍能发挥效果，需进行冬季预防接种。郑锜硕表示，即使第七轮大流行开始，只要不出现全新的变异毒株，疫苗和治疗药物就仍将有效。他还表示，对明年初有望解除室内口罩令的立场不变。据中央防疫对策本部透露，以31日0时为准，韩国新增18510例新冠确诊病例，累计确诊病例达2555.7309万例。在当天的新增确诊病例中，本地感染病例为18454例、境外输入病例为56例。新增确诊病例数较上周同期（14296例）增加4000余例，较两周前的同期（11024例）增加7000余例。以周一为准，是10月19日（19382例）以来的最大值。