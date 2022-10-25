韩国出口额时隔两年减少

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韩国国际广播电台报道： 作为韩国经济支柱的出口时隔两年减少。10月，韩国贸易收支出现67亿美元逆差，连续第七个月出现逆差。产业通商资源部日前透露， 今年10月韩国出口额较去年同期减少5.7%，为524.8亿美元。进口额同比增长9.9%，为591.8亿美元。10月的贸易逆差是继今年8月史上最大贸易逆差93.9亿美元后的第二高值。尤其是出口在连续增长23个月后也转为减少。产业通商资源部一位有关人士透露，受韩国最大出口对象国中国进口市场萎缩、韩国最大出口商品半导体价格下跌以及创下历史最高贸易业绩的去年10月的基数效应等影响，韩国出口减少。据统计，世界经济疲软导致10月韩国半导体出口同比减少17.4%，石油化学产品出口也同比减少25.5%。10月韩国进口额有所增加，国际能源价格上涨对此产生了较大影响。10月，原油、天然气、煤炭进口额较一年前增加了42%，同比增长46亿美元。出口减少、进口增加，10月韩国贸易收支出现了67亿美元的逆差。从今年4月开始，韩国贸易收支已连续七个月出现逆差，为1997年外汇危机以来的最长时间逆差。今年累计逆差额已超过300亿美元，预计将自金融危机后时隔14年首次出现年间贸易收支逆差。政府预计，由于高能源价格、利率上调、需求放缓等，进出口环境短期内将继续艰难。政府将以公共部门为中心推进节能，并动用一切方法提振出口活力。