韩24日起禁用一次性吸管和塑料袋 过渡期为期一年

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韩国国际广播电台报道：根据去年修改的法律，从11月底开始，咖啡厅和便利店等不能使用的一次性用品的种类将大幅增加。韩国环境部日前发布了具体监管项目，并设置了一年的过渡期。对此，环境团体的反对声非常强烈。从11月24日开始，咖啡厅等店面无法使用的一次性用品的种类将大幅增加。首先，便利店和糕点店不能有偿提供一次性塑料袋。咖啡厅将限制使用塑料吸管、搅拌棒、纸杯。另外，还将禁止销售和使用一次性塑料助威用品。大型商店在雨天提供的防雨水塑料用品也被列入禁用清单。去年12月修订的《资源再利用法施行规则》将从11月24日开始实施，但环境部决定在正式实施之前设置一年的过渡期。这一方面是为了减少营业店铺的负担，同时环境部认为，为实际减少一次性用品的使用，需要阶段性地采取相关措施。环境部决定在过渡期内集中投入行政力量，引导商人自主参与。对此，环境团体立即提出了抗议，称继一次性杯子之后，环境部又将其他一次性用品的限制政策实施时间推迟了一年，这是“放弃环保政策”之举。此前，环境市民团体就限制一次性杯子使用的措施被推迟问题表示，环境部并没有经修改法律的程序就采取了上述措施，侵犯了立法权。该团体要求进行公益监查，监查院接受了这一要求，并着手对环境部进行监查。