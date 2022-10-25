北韩军方核心人物：若韩美企图动武 将付出沉重代价

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韩国国际广播电台报道：北韩军方核心实权人物向韩国和美国发出威胁说，若企图对北韩使用武力，将付出沉重代价。北韩方面还提及使用核武的可能性。韩美联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm）开始举行后，北韩暗示将进行追加挑衅，加剧了紧张气氛。2日凌晨，北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天发表谈话称，若美国和韩国企图对北韩使用武力，将付出沉重代价。朴正天还提及韩美联合空中演习“警戒风暴”，称该演习是瞄准北韩的侵略演习，是“非常无聊的征兆”。朴正天尤其强调，若韩美企图对北韩动武，北韩将立即使用“特殊武力手段”，并称不要以为这只不过是警告。北韩的表态被解读为或将使用核武。北韩劳动党中央军事委员会是北韩人民军最高决策机构，委员长为金正恩，而朴正天是继金正恩之后高居第二位的北韩军队核心人物。此前，北韩外务省也针对“警戒风暴”演习发表谈话。北韩外务省表示，如果美国企图使用武力，美国也要做好付出同等代价的准备。若美国持续挑衅，北韩将考虑采取更进一步的下一阶段措施，暗示武力挑衅的可能性。北韩大学院大学教授梁茂进表示，预计北韩将在美国中期选举前后发射洲际弹道导弹（ICBM），并将根据美国的反应决定是否实施第七次核试验和实施核试验的时间。韩美联合空中演习“警戒风暴”从10月31日起举行五天，包括美军最新型隐形战斗机F-35B在内，韩美动员了240余架军机参与此次演习。