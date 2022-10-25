韩政府：将制定112报警电话应对体系改革对策

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韩国国际广播电台报道：针对梨泰院踩踏事故，韩国政府表示，为防止此类事故再次发生，将制定综合对策，改革112报警电话应对体系，并从2日起成立“预防人潮拥挤事故安全工作组” 以改善无主办方的群众密集活动的安全管理。中央灾难安全对策本部在当天会后召开的记者会上表示，事故原因调查工作结束后，将制定综合对策，改革112报警电话应对体系。在梨泰院事故发生约四个小时前，警方就接到了告知现场危险性的112报警电话，但却未能切实进行应对，因此政府决定制定相关对策。国务总理韩德洙在中央灾难安全对策本部会议中指示警方通过特别调查本部和监查进行彻查。韩德洙说，调查工作结束后，政府将严厉追究相应责任，并将制定综合对策，改革112报警电话应对体系。政府还决定成立工作组，以制定无主办方的群众密集活动的安全管理方案。行政安全部社会灾难应对政策官朴钟铉（音译）表示，从2日开始运营民间专家参与的“预防人潮拥挤事故安全工作组”，以制定无主办方的群众密集活动和庆典活动的安全管理改善方案。另外，梨泰院事故的68名遇难者的葬礼已结束。保健福祉部和首尔市决定在葬礼结束后的一段时间内继续维持遗属和专责公务员的一对一配对，就必要事项提供支援。政府还决定向外籍伤亡者提供和本国伤亡者同样水平的支援，并基于人道主义立场，向两名非法滞留者也提供葬礼费、治疗费和救护费。