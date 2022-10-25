尹锡悦：北韩实际侵犯韩国领土 应予以严正应对

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韩国国际广播电台报道：针对北韩向东海北方界线（NLL）以南发射弹道导弹，韩国总统尹锡悦指示，为使北韩对其挑衅行为付出明确代价，应迅速予以严正应对。总统室表示，尹锡悦总统2日在龙山总统室主持紧急国家安全保障会议（NSC），在听取联合参谋本部议长有关北韩射导情况的报告后表示，自南北分裂后，北韩首次射导侵犯北方界线，北韩的挑衅是实际侵犯韩国领土的行为。尹锡悦明确表示，北韩企图动摇我们的社会和韩美同盟的任何企图绝不会得逞，并指示军方维持万无一失的态势，应对今后北韩可能实施的进一步高强度挑衅，以守护国民的生命与安全。国家安全保障会议与会者指出，北韩此次发射弹道导弹侵犯了东海北方界线，导弹坠落在束草东北方57公里处的韩国领海附近，是史无前例的军事挑衅。与会者强烈谴责北韩的行为严重威胁韩半岛和平与稳定。总统室表示，与会者尤其感到愤慨的是北韩在韩国国家哀悼期强行进行挑衅，与会者们认为此举如实地反映出了北韩政权反人伦和反人道主义的一面。国家安全保障会议委员们强调，北韩违反联合国安理会决议和《9.19军事协议》发射弹道导弹和巡航导弹、实施火箭炮和海岸炮射击等加剧紧张气氛，一切责任均在北韩。当天的紧急国家安全保障会议由尹锡悦主持，与会人士包括国家安保室室长金圣翰、总统秘书室长金大棋、外交部长官朴振、统一部长官权宁世、国家情报院院长金奎显、国防部次官申范澈等。