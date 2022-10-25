北韩2日连续发射多枚短程弹道导弹和地对空导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩2日发射多枚短程弹道导弹和地对空导弹，下午又进行了炮击，再次违反了《9.19军事协议》。韩国联合参谋本部2日透露，北韩当天上午6时51分许在平安北道定州市和枇岘郡一带向西海海域发射了4枚不明发射体，这些发射体后被判断为短程弹道导弹。在两个小时后的上午8时51分许，北韩又在江原道元山一带向东海海域发射了3枚短程弹道导弹，其中一枚坠落在东海北方界线(NLL)以南海域。韩国军方表示，这是南北韩分裂后，北韩弹道导弹首次坠落在北方界线以南韩方领海附近。当天上午9时12分许，北韩又向西海和东海海域发射了10多枚导弹。联合参谋本部表示，当天捕捉到北韩在咸镜南道乐园郡、定平郡、新浦市一带向东海海域，在平安南道温泉郡、华津里、黄海南道水果郡一带向西海海域发射10多枚短程弹道导弹和地对空导弹等。之后，韩国军方于当天中午12时21分许向北方界线以北公海海域发射3枚空对地导弹，进行应对射击。之后，北韩于当天下午1时27分许在江原道高城郡一带又进行了炮击。据韩国联合参谋本部透露，北韩向东海北方界线北侧海上缓冲区域发射了100多发炮弹，此举明显违反了《9.19军事协议》，并要求北韩立即停止违反《9.19军事协议》的挑衅行为。韩国联合参谋本部议长金承谦和韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉2日举行联席会议，共享了北韩弹道导弹挑衅等信息。韩国军方表示，此次北韩向北方界线以南韩国领海附近发射弹道导弹是危害韩半岛和平与稳定的直接且非常严重的挑衅，敦促北韩立即停止挑衅行径。