韩总理：3日起对大规模庆典实施政府联合安全管理检查

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙表示，从3日起对预计每小时聚集人数超过一万人的大规模庆典活动实施“政府联合安全管理检查”。韩德洙3日在政府首尔办公楼就梨泰院踩踏事故主持召开中央灾难安全对策本部会议。他在会上表示，将重点评估最高容纳人数、活动结束后人群疏散对策等，严格防范发生安全事故。韩德洙还表示，希望各地方自治团体能从头研究地方庆典安全管理流程。韩德洙强调，政府将以此次事故为反面教材，制定包括基于科学分析的人群管理方案在内的国家安全系统改革方案，竭尽全力构建能够在现实情况中保护国民生命安全的安全管理系统。韩德洙还指出，媒体报道了许多在事故现场实施心肺复苏术的普通民众的英雄事迹，使应急救护方法得到了极高的关注。保健福祉部和地方自治团体应制定方案、推动面向民众的应急救护教育，为民众提供有关知识。韩德洙表示，大部分的葬礼程序已结束，但外籍遇难者的葬礼还需要一定时间。各国葬礼习俗不同，部分国家的遗体运输费用较为昂贵。希望各部门以外交部为中心，确保治丧费用补助等有关事项有条不紊地进行。韩德洙表示，截至2日，共有128位遇难者的葬礼结束，3日有8位遇难者将出殡。政府将给予细致援助，确保其余遇难者的葬礼能够按时举行，同时也将为治疗伤者竭尽全力。韩德洙表示，在必要的情况下，将建议企业给予遗属和受伤者家属额外休假，并请求企业提供协助。