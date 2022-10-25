北韩疑发射“火星-17型”洲际弹道导弹 但未能正常飞行

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韩国国际广播电台报道：继今年5月之后，北韩时隔五个多月再次发射据推断为“火星-17型”的洲际弹道导弹（ICBM）。韩国联合参谋本部表示，3日上午7时40分许，北韩从平壤顺安一带向东海海域发射了1枚远程弹道导弹。导弹飞行距离约为760公里、射高约为1920公里、射速约为15马赫。军方推断该导弹是“火星-17型”新型洲际弹道导弹。导弹的推进器和弹头成功分离，但从射高或射速来看，并未实现正常飞行。日本防卫省表示，导弹在东海上空烧毁。今年5月25日，北韩发射了据推断为“火星-17型”的导弹，当时导弹飞行了约360公里、射高约为540公里。今年3月24日，北韩在平壤顺安一带发射了飞行距离约为1080公里、射高约为6200公里的洲际弹道导弹。次日，北韩媒体报道称试射了“火星-17型”导弹，但韩国军方认为北韩当天发射的是“火星-15型”导弹。另外，北韩3日上午8时40分许从平安南道价川一带向东海海域发射了2枚短程弹道导弹。联合参谋本部表示，导弹的飞行距离约为330公里、射高约为70公里、射速约为5马赫。韩美情报部门正对导弹具体参数进行分析。联合参谋本部指出，北韩连续发射弹道导弹是威胁韩半岛乃至国际社会和平与稳定的重大挑衅行为。