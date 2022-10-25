韩政府启动大规模庆典联合检查 将修订安全管理法

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府从3日起对预计每小时聚集人数超过一万人的大规模庆典实施联合检查。为预防类似梨泰院的事故再次发生，政府还着手修改安全管理义务相关法规。政府在联合检查中将重点检查最高可容纳人数、活动后人群疏散对策等，严格防范安全事故的发生。国务总理韩德洙表示，无论活动是否有主办方，希望各地方自治团体从头开始研究地方庆典活动的安全管理流程。政府还开始制定针对无主办方人群聚集活动的安全管理方案。2日召开的“预防人潮拥挤事故安全工作组”首次会议重点讨论了与安全管理义务有关的法律修改等三个领域的事宜。行政安全部灾难安全管理本部长金星镐表示，会议重点讨论了修订地方自治团体安全管理义务法律、制定有关方针及流程、运用科学技术分析人群密集度这三个领域的事宜。在修订地方自治团体安全管理义务法律方面，行政安全部决定制定包括无主办方庆典和活动安全管理的《预防人潮拥挤事故安全管理方针》（暂定名）。文化体育观光部也将推进完善表演设施灾难应对等流程。政府还决定加强对青少年、学生、安全管理负责人的安全教育，以及对一线警察的人群管理教育。以3日上午9时为准，梨泰院踩踏事故导致156人死亡、173人受伤，伤者中33人为重伤。