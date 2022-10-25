梨泰院事故调查最新进展：警方认定2名人员工作懈怠 将进行委托调查

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韩国国际广播电台报道：韩国警方正在调查梨泰院事故的原因和责任，并决定委托调查龙山警察署前署长李壬宰（音）和首尔厅112状况管理官柳美珍（音）。这是梨泰院事故发生后首次指定调查对象，而非监察对象。警察厅特别监察组表示，确定李壬宰和柳美珍存在工作懈怠的情况。调查显示，李壬宰在事故发生后晚到现场，存在指挥管理疏忽、报告延迟的情况。事故发生前的当晚6时30分许，警方接到警告梨泰院有可能发生踩踏事故的首次报警，当时李壬宰正管理总统室前集会的警备工作。截至当晚9时20分，李壬宰和警卫科长、情报科长一同留在总统室前。当晚10时20分左右，也就是接到梨泰院有人昏倒的报警五分钟后，李壬宰才抵达事故现场。特别监察组还表示，负责综合管理万圣节人群聚集等情况的柳美珍存在工作不到位、报告延迟等情况。目前，李壬宰和柳美珍已先后被采取停职待令措施。警察厅特别调查本部对警察厅、消防厅、地方自治团体等与此次事故有关的几乎所有机构展开了强制性调查，首要嫌疑是“工作过失致人死亡”，即尽管事故前接到了有可能发生踩踏情况的报警，各部门仍未予以及时处理。另外，针对“事发前有人故意推挤”的说法，警方以事发当时身处现场的80余名伤者为参考人进行了调查。