梨泰院事故首尔集体灵堂吊唁民众络绎不绝 祈愿逝者安息

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韩国国际广播电台报道：3日是梨泰院踩踏事故遇难者集体灵堂开设的第四天。在分布在首尔25个自治区的集体灵堂内放满了象征着哀思的菊花和手写信，民众们恳切地希望这类事故不要再发生，并祈祷遇难者能够安息。2日是集体灵堂开设的第三天，前来吊唁的民众络绎不绝。吊唁者手持菊花、双手合十表达哀思。灵堂里摆满了孩子们留下的手写信和民众们的献花。从携带孙辈的老人到年轻学生，所有人都满怀悲伤之情来到灵堂。一名来自首尔市西大门区的市民表示，我也有子女和孙女，感觉十分痛心，真的非常难过，希望他们能在天国安息。来自京畿道光明市的市民表示，和我年龄相仿的人遇到这种事故，感到非常心痛，希望不要再发生这种事故。日落后仍有人前来吊唁，民众们都希望能够打造一个更加安全的社会。来自首尔市城北区的一名市民表示，这种悲剧不应该再发生，因此在这方面需要进行大幅的改善。来自首尔市道峰区的一名市民表示，没有主办方的活动更应该留意，这才是负责治安的警察和行政安全部应有的作用。包括首尔广场前的集体灵堂在内，所有灵堂将开设到本周六。与此同时，首尔市考虑到市民的心理健康，决定向遗属和所有普通市民提供心理支援服务。有需要的市民可通过预约，在200余家心理专业医疗机构接受最多三次心理检查。