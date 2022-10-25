北韩夜间发射弹道导弹对韩美延长“警戒风暴”军演表抗议

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韩国国际广播电台报道：韩美决定延长联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm）以应对北韩接连进行弹道导弹挑衅。对此，北韩提出强烈抗议，并于夜间发射弹道导弹进行应对。北韩3日晚9时35分-9时49分许在黄海北道谷山一带向东海海域发射三枚短程导弹。导弹飞行距离约为490公里、射高为130公里、射速约为6马赫。随后，北韩当晚11时30分起在江原道金刚郡一带向东海海域进行炮击，发射了80余枚炮弹。炮弹坠落地点为《9.19军事协议》规定的北方界线北侧海上缓冲区内。对此，韩国联合参谋本部表示，北韩发射炮弹明确违反《9.19军事协议》，已实施警告通信，敦促北韩停止炮击。此前，北韩劳动党中央军事委员会副委员长朴正天3日晚8时40分许发表谈话主张，韩美决定延长“警戒风暴”联合军演是非常危险和错误的选择。朴正天威胁说，韩美正将局势推向无法控制的局面，犯下了不可挽回的巨大错误。当天上午7时40分许，北韩从平壤顺安一带向东海海域发射新型洲际弹道导弹（ICBM），导弹飞行距离为760公里、顶点高度达到1920公里、速度为15马赫。分析认为，如果北韩不用高角度发射，而以正常角度发射，导弹将超过洲际弹道导弹的基准5500公里。虽然北韩此次发射完成了推进器和弹头分离，但导弹未能达到应有的速度，未能成功进行正常飞行。军方预计北韩发射的是“火星-17型”新型洲际弹道导弹。这是北韩时隔五个多月再次发射“火星-17型”导弹。为应对北韩高强度挑衅，军方决定延长原定至4日结束的大规模韩美联合空中演习“警戒风暴”。军方介绍说，由于北韩挑衅，当前正处于安全危机状况，韩美共同认为有必要彰显更为牢固的联合防卫态势。同时，军方也对北韩或进行追加挑衅保持应对态势。