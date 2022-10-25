安理会4日举行公开会议 讨论北韩导弹挑衅事宜

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会3日表示，当地时间4日下午3时在美国纽约联合国总部举行讨论北韩问题的公开会议。路透社援引外交官员的话报道说，此次会议应美国、英国、法国、阿尔巴尼亚、爱尔兰和挪威的要求举行。此前10月5日，安理会也曾在北韩发射中程弹道导弹后举行公开会议。近期，北韩武力挑衅导致紧张局势日益升温。韩国时间3日，北韩发射了包括一枚洲际弹道导弹（ICBM）在内的共六枚弹道导弹，最近不断提升挑衅水平。北韩对韩美联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm）表示强烈抗议，并于2日在南北分裂后首次向东海北方界线（NLL）以南发射弹道导弹。仅2日一天内，北韩就发射了包括短程弹道导弹和地对空导弹在内的至少25枚导弹，北韩发射弹道导弹违反了安理会制裁决议。美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德当地时间3日在推特上强烈谴责北韩试射洲际弹道导弹，称北韩此举破坏了国际不扩散体制、违反了多项联合国安理会决议，敦促北韩立即停止导致局势动荡的行为。格林菲尔德当天在接受美国微软全国广播公司（MSNBC）采访时也表示，北韩今年共计发射了50余枚导弹，我们谴责这种行为。有必要加大努力，向北韩传达绝不会容忍这种行为的信息。