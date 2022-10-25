韩美防长商定在韩半岛长期部署美战略资产

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国国防部长会面时表示，将在韩半岛长期部署美国的战略资产。另外，为应对北韩日益升级的威胁，韩美还将每年举行模拟应对北韩使用核武情况的“核保护伞运作演习”。韩美防长当地时间3日在美国华盛顿举行第54次韩美安全协商会议（SCM），重点讨论遏制北韩使用核武的对策即加强延伸威慑的有关事宜。韩国国防部长官李钟燮表示，韩美就在韩半岛长期部署美国核动力潜艇、航母以及战略轰炸机等战略资产达成了协议。对此，美国国防部长奥斯汀表示，这并非新部署美国的战略资产，而是在必要时适时以双方协商同意的方式在韩半岛部署美方的战略资产。奥斯汀的话被解读为，今年以来F-35隐形战斗机和“罗纳德·里根”号航母战斗群等美国战略资产持续部署在韩半岛，事实上将发挥在韩半岛长期部署美国战略资产的作用。韩美军方还商定每年实施模拟应对北韩使用核武情况的延伸威慑手段运作演习即“核保护伞演习”，并于明年重启大规模户外机动演习。奥斯汀表示，绝不会容忍向美国的同盟实施包括战术核武器攻击在内的任何核攻击，并警告此举将导致金正恩政权的终结。奥斯汀的表态被解读为警告北韩，即使北韩使用不会袭击美国的战术核，美国也将启动核保护伞。