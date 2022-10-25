韩国会国防委通过决议案 敦促北韩停止军事挑衅及核试验准备

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韩国国际广播电台报道：韩国国会国防委员会4日强烈谴责北韩连续进行弹道导弹挑衅，敦促北韩立即停止第七次核试验准备工作。国防委员会4日上午召开全体会议，通过了包括上述内容的“谴责北韩弹道导弹挑衅及敦促北韩停止挑衅决议案”。进入今年后，北韩共发射了34次、81枚弹道导弹，近期还向东海和西海海上缓冲区发射了1100余枚炮弹等，正面违反了《9.19军事协议》。北韩近期不断提升挑衅水平和力度。2日，北韩在南北分裂后首次向东海北方界线（NLL）以南发射弹道导弹，导弹坠落于北方界线以南26公里、束草东方57公里处。在北韩第七次核试验危机不断升温的情况下，4日，韩国朝野通过上述决议案，一致谴责北韩连续发起挑衅。韩国国会国防委员会在决议案中指出，北韩向北方界线以南发射弹道导弹并发射远程弹道导弹及实施炮击违反了《9.19军事协议》和联合国安理会决议，敦促北韩当局立即停止挑衅行为。决议案还警告称，若北韩持续进行挑衅，将被国际社会进一步孤立，北韩最终将自取灭亡，金正恩政权也将难以存续。今后发生的一切事态的责任均在北韩当局。决议案还指出，北韩应直视如下现实：即北韩越是挑衅，韩美同盟就越是坚不可摧，并敦促北韩为实现无核化和韩半岛和平而立即参与对话。