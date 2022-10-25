韩德举行首脑会谈 德总统悼念梨泰院事故遇难者

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦向德国总统施泰因迈尔提议就深化两国在安全、经济、科学技术和卫生领域的合作方案进行讨论。施泰因迈尔就韩国首尔梨泰院发生踩踏事故表示慰问和哀悼。尹锡悦4日在龙山总统室与施泰因迈尔举行首脑会谈时作出了上述表示。尹锡悦说，韩国与德国均在战争的废墟上实现了经济腾飞、共享成功经验，同时也共同经历了分裂的痛苦，拥有特别的纽带关系。两国同为追求自由、人权和法制价值的国家，愿与共享相同价值的友邦国德国一道进一步加强合作。尹锡悦说，希望在传统安全和经济安全等领域深化两国合作，并就气候变化和卫生问题等全球挑战课题的共同应对方案进行协商。施泰因迈尔表示，此次是自己第四次访问韩国。2018年访韩时，因适逢平昌冬奥会，韩国全国充满了喜悦，但这一次的氛围则截然不同。施泰因迈尔说，我对不久前发生的悲惨事故深感震惊和冲击，尤其是年轻人遇难令人感到十分悲痛。施泰因迈尔就梨泰院事故向尹锡悦表示深切哀悼，并转达了德国国民的深切慰问。首脑会谈开始前，尹锡悦与施泰因迈尔还向此次事故的遇难者默哀。这是施泰因迈尔时隔四年访问韩国。总统室方面在会谈前介绍称，两位首脑将就两国关系发展方案和构筑稳定供应链等经济安全合作方案以及北韩问题等地区局势交换意见。