韩日议员：应发扬金大中和小渊惠三精神推动两国关系正常化

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韩国国际广播电台报道：韩国和日本国会议员对两国因历史问题引发矛盾深表担忧，一致认为应发扬1998年“金大中-小渊惠三韩日伙伴关系宣言”的精神，尽早推动实现两国关系正常化。由韩国朝野议员组成的韩日议员联盟和日本议员组成的日韩议员联盟以3日在首尔召开的联合议员大会的结果为基础，在汝矣岛国会议员会馆发布了共同声明。两国议员在声明中表示，双方商定为解决两国间的多项悬案，推动两国的发展和未来、东亚的和平与稳定，将呼吁两国首脑真诚会晤、谋求建立新的韩日关系。两国议员还强烈谴责北韩的核与弹道导弹威胁，商定积极促进两国国会间的安全对话，并各自敦促本国政府采取适当措施，以解决被北韩绑架者的人权问题和对北韩人道主义援助问题。在应对全球能源危机方面，韩日议员商定推进能源安全保障和加强供应链合作，并加强应对地球变暖和积极进行半导体、蓄电池、氢能领域的人才培养。两国议员联盟还商定进一步推动视频文化领域的交流，通过K-POP、J-POP进行更多交流。双方还在共同声明中阐明了解决两国间难题即历史问题的意志。两国议员商定，为解决历史问题、恢复受害者名誉和尊严，将按照“韩日伙伴关系宣言”的宗旨、基于互惠精神共同作出努力。