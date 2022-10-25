北韩5日向西海发射4枚短程弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：北韩5日向西海海域发射4枚短程弹道导弹(SRBM)。据推测，北韩或以韩美两国10月31日至11月5日实施大规模联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm）为借口发起挑衅。据韩国联合参谋本部透露，军方5日上午11时32分许至11时59分许捕捉到北韩在平安北道东林一带向西海海域发射4枚短程弹道导弹。导弹飞行距离约为130公里、射高约为20公里、射速约为5马赫，韩美情报当局正对具体参数进行分析。韩国军方表示，正在加强监视和警戒的情况下，密切关注北韩动向。本次导弹的发射地点东林位于距离中国丹东约20公里的北中边境地区附近。北韩在北部地区向西海而不是东海发射弹道导弹实属罕见，韩国军方正分析其意图。从射高来看，本次发射的导弹或为超大型火箭炮(KN-25)，从射速来看，或为北韩版伊斯坎德尔导弹(KN-23)。北韩最近四天内有三天发射了弹道导弹。3日上午7时40分许，北韩发射疑似“火星-17型”的洲际弹道导弹(ICBM)。随后，当天上午8时39分许，北韩又发射2枚短程弹道导弹。当晚9时35分许，北韩发射疑似液体燃料旧式导弹的短程弹道导弹。此前，北韩2日在南北分裂后首次向东海北方界限(NLL)以南发射短程弹道导弹等，共发射了25枚导弹。今年以来，北韩已33次发射弹道导弹，3次发射巡航导弹。