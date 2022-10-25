北韩人民军总参谋部：2日至5日实施应对军事作战 将无情应对敌方挑衅

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韩国国际广播电台报道：北韩军方表示，从11月2日起针对韩美“警戒风暴”联合军演实施了为期四天的应对军事作战，今后也将继续采取压倒性的实践性军事措施。据北韩官方媒体朝中社7日报道，朝鲜人民军总参谋部表示，为了显示彻底、坚决应对严峻形势的决心和对共和国武装军事能力的强烈信心，并为我军将士果断的报复意志增添必胜信心，于11月2日至5日实施了应对军事作战。北韩人民军总参谋部按日期公开了详细的应对内容。本月2日即作战第一天上午，平安北道地区导弹部队模拟敌人对空军基地的打击，以西海闸门前的无人岛为目标发射了4枚装载有散弹战斗部和地下渗透战斗部的战术弹道导弹。北韩人民军总参谋部表示，在上午和下午，东西海岸沿岸空军反航空导弹兵部队进行了旨在消灭不同高度和距离空中目标的训练，并发射了23枚地对空导弹。北韩人民军总参谋部尤其指出，敌人声称我国导弹掉落在南朝鲜“领海”附近，使用空对地导弹和滑翔导弹对我方公海进行了狂妄还击。北韩人民军总参谋部主张，作为报复性打击，我方从咸镜北道地区向南朝鲜蔚山市80公里附近公海发射了2枚射程为590.5公里的战略巡航导弹。北韩人民军总参谋部还表示，作战第2天即本月3日，根据国防科学院的要求进行了重要的弹道导弹试射，以验证可使敌方作战指挥系统瘫痪的特殊功能战斗部的可靠性。北韩人民军总参谋部表示，作为粉碎敌人持续不断的战争挑衅的一环，向东海发射了5枚超大型火箭炮及各类战术弹道导弹、46枚远程火箭炮。北韩人民军总参谋部还表示，本月3日实施了长达3小时47分钟、投入500架各类战斗机的空军大规模总战斗出动作战。4日模拟空军基地遭受打击，以西海闸门前的无人岛为目标再次发射2枚装载有散弹战斗部的战术弹道导弹和2枚超大型火箭炮。北韩人民军总参谋部指出，所有应对军事作战都达成了预定目标，我军高度的作战执行能力令人满意。我方再次阐明，将通过持续、坚决、压倒性的实践性军事措施来应对敌方所有反共和国战争演习。北韩人民军总参谋部强调，应对军事作战就是我方的明确回答，敌人越是坚持挑衅性军事妄动，我方的应对就越彻底、越无情，这将成为今后毫不动摇的我方武装力量的行动原则和行动方向。