尹锡悦：对国民深感歉疚 将问责责任人

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦7日就梨泰院踩踏事故表示，对遭遇无法言喻的悲剧的遗属和同感悲伤与痛苦的国民深感歉疚。这是10月29日事故发生以来，尹锡悦首次主持除中央灾难安全对策本部会议以外的正式会议，并向国民道歉。国家安全系统检查会议当天上午在龙山总统室召开，尹锡悦在会上表示，虽然无法比拟失去子女的父母的心情，但作为守护国民生命和安全的总统，深感悲痛和心情沉重。尹锡悦还表示，再次为遇难者祈福，向遇难者家属表示慰问。尹锡悦强调，这场令人难以置信的惨剧带来的惶恐和心痛犹存，政府不仅应负责任地处理此次惨剧，还应竭尽全力打造安全的大韩民国、防止类似悲剧再次发生。尹锡悦表示，将全面重新研究各类灾难安全事故相关制度，果断改善层层积累的结构性问题。考虑到工伤、灾难灾害的重要性，还将另行召开检查会议。当天的会议由有关部门和机构、地方自治团体有关人士、民间专家出席，会议重点讨论了“人群管理紧急救助系统”。会议认为，未能及时进行人群管理导致了此次事故的发生。对此，尹锡悦指出，除了特定设施和对象外， 对有可能造成危险的情况也应从灾难应对的角度着手进行处理。人潮拥挤正是日常生活中可能接触到的典型的危险情况。尹锡悦指出，人群管理的最基本原则是通过切断车道等方式拓宽人群的占有空间和通行空间，降低人群密集度。有必要根据地铁、购物中心、体育场、演出设施、道路等人群聚集场所的不同形态，建立多种安全管理体系。尹锡悦还指出，无论准备了多么先进的系统、多么完善的流程，若不能准确认识到危机状况、不能迅速传达和沟通，就无法及时采取必要措施，此类悲剧就只会不断重演。为有效应对我国社会的各类危险，有必要对安全管理的权限和责任、迅速的报告体系进行全面的制度性研究。对于警察领导层应对不到位的情况，尹锡悦指出，警察的工作是应对危险、预防事故，以保护国民的安全，有必要对警察工作进行大规模改革。尹锡悦表示，将彻底查明与此次惨剧有关的真相，并向国民公开全过程，不留一丝疑点，将根据调查结果, 对责任人严肃追究责任。最近在野党要求立刻撤除行政安全部长官李祥敏、警察厅长尹熙根的职务，尹锡悦的这一发言阐明了“先调查、后问责”的原则。尹锡悦承诺，政府将通过处理事故、彻底查明真相、全面改革安全管理系统，竭力打造安全的大韩民国。政府将加倍努力，确保国民能够专注于日常生活。对此，我会负起责任、亲自管理。尹锡悦最后呼吁，希望各位国民能够齐心协力，使我国社会能克服悲痛和创伤。尹锡悦还表示，为遇难者祈福、向遗属表示深深的慰问，并祝愿正在接受治疗的伤者能够早日康复。