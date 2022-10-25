韩民众自发举行梨泰院事故遇难者追悼仪式 要求查明真相

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韩国国际广播电台报道：韩国众多民众聚集在首尔广场梨泰院事故遇难者集体灵堂旁举行追悼仪式。民众纷纷表示，对未能保护受害者感到抱歉，这绝不是受害者的错。预定举行的其他集会则大部分被取消或延期。首尔广场旁大道的一侧聚满了前来参加追悼仪式的民众。尽管天气寒冷，民众们仍手举烛火。手写信里写有“哀悼珍贵的生命”、“未能保护你们，对不起”等内容，满含歉疚之情。民众们要求彻底查明真相、处罚责任人。不少民众表示，这是一场原本可以阻止的悲剧。来自首尔市阳川区的一名市民说，我认为这是一场不应出现的事故，只要做好人流引导，这种不该出现的事故原本是可以避免的。来自首尔东大门区的一名市民表示，我抱着必须追悼遇难者、这种事故决不能再发生的想法来参加追悼仪式。梨泰院地铁站1号出口前摆满了白色菊花和手写信。事故发生后，吊唁人群络绎不绝。5日，这里聚集起了年轻的学生。他们说，有话一定想要告诉12名和自己一样、原本应梦想着未来的遇难者。一名学生表示，这绝不是你们的错。集会后，悼念人群行进至三角地站。在三角地站附近，保守团体成员也举行追悼集会，纪念遇难者。此外，23个市民团体召开记者会，要求政府制定防止此类事故再次发生的对策。原本预定举行的其他集会则大部分被取消或延期，在国家哀悼期的最后一天，民众们都选择以平静的方式度过周末。