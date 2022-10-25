韩政府10日起对大众设施进行为期一个月的安全检查

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将从11月10日起针对人群聚集的大众设施进行安全检查，以防止类似梨泰院踩踏惨剧的大型事故再次发生。另据统计，截至本月5日，共有11.7万余名民众前往首尔地区的集体灵堂吊唁。政府将从11月10日起对大众设施进行为期一个月的紧急安全检查，以消除国民对生活安全的担忧。主要安全检查对象包括地方庆典、演出设施、体育场、传统市场等人群聚集场所以及近期事故发生地区。政府将重点检查安全管理体系、设施情况、是否履行要求事项、计划疏散路线和危险因素等。7日，总统主持召开国家安全系统检查会议，对灾难安全管理体系进行评估。国务总理韩德洙表示，将与有关部门、专家进行有深度的讨论，借此机会群谋群策、制定能够切实保护国民生命与安全的对策。另据统计，自10月31日起的六天时间里，共有11.7万余名民众前往首尔市和25个自治区设立的集体灵堂吊唁。目前，位于首尔广场的集体灵堂已经关闭，不过事故发生地龙山区的绿莎坪站灵堂将开放至11月12日。以6日上午9时为准，梨泰院踩踏事故已导致156人死亡、197人受伤，遇难者中包括26名外籍人员。截至6日，130名韩国遇难者的葬礼全部结束。外籍遇难者中有9人尚未能举行葬礼，其中6人的遗体将在本周运回本国。行政安全部灾难安全管理本部长金星镐表示，尽管哀悼期结束，但将继续尽全力照顾并支援遗属和伤者。另外，行政安全部于事故发生当晚10时53分指示首尔市和龙山区对事故情况进行管理。消防厅于当晚10时26分和10时29分先后向首尔市、龙山区厅电话通报了接到的报警内容。