韩军7日启动太极演习 驻韩美特战司令部公开韩美狙击训练情况

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韩国国际广播电台报道：应对北韩核武与导弹等各类威胁的指挥所演习“太极演习”7日启动。韩国联合参谋本部表示，7日至10日实施“2022太极演习”。此次太极演习旨在熟练掌握应对北韩核导和近期挑衅局面等各类威胁的实战任务执行能力。联合参谋本部和陆海空三军作战司令部组建战斗参谋团进行演习，其他必要部队则组建应对班参与演习。演习不出动兵力和装备，以电脑模拟战争游戏的方式进行。2019年至去年，太极演习和国家危机应对演习“乙支演习”整合实施，今年重新独立为军方单独演习。军方自今年8月起连续四个月实施大规模军演，8月进行了“乙支自由护盾”军演、9月进行了美国“里根号”核动力航母参与的联合海上军演和反潜演习、10月进行了护国演习和西海联合海上演习、11月进行了“警戒风暴”演习。另外，驻韩美军特种作战司令部（SOCKOR）6日公开了和韩国陆军特种部队进行狙击训练的场景。驻韩美军特种作战司令部在推特上发帖表示，本周韩国陆军特种部队和美军特种部队实施了狙击训练，这是一种非常重要、但很容易生疏的技术，若要维持战斗态势，就必须进行日常训练。驻韩美军特种作战司令部还上传了数张韩美部队官兵瞄准山脊目标的照片。照片中的陆军狙击手隶属于陆军第一军团特种旅团，最近和驻韩美军特种兵一起进行了训练。