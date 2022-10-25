北韩声称向蔚山附近公海发射巡航导弹 韩联参指不属实

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韩国国际广播电台报道：北韩人民军总参谋部声称从11月2日起实施了为期四天的应对军事作战，并向蔚山附近公海发射了2枚巡航导弹。对此，韩军表示，北韩的主张不属实，并未发现相关动向。北韩官方媒体朝中社7日刊登了北韩人民军总参谋部对韩美联合空中军演“警戒风暴”的立场。北韩人民军总参谋部表示，从11月2日起针对“警戒风暴”实施了为期四天的应对军事作战。北韩人民军总参谋部还公开了作战具体内容，但并未提到11月2日向北方界线以南地区发射弹道导弹的情况。北韩人民军总参谋部针对韩军的应对射击称，作为报复性打击，从咸镜北道地区向距离南朝鲜蔚山市80公里的公海海域发射了2枚射程为590.5公里的战略巡航导弹。北韩人民军总参谋部还就11月3日的洲际弹道导弹试射表示，进行了重要的弹道导弹发射，以验证可使敌方作战指挥系统瘫痪的特殊功能战斗部的运作可靠性。朝中社还公开了“火星-15型”洲际弹道导弹的发射照片。此前韩军推定北韩试射的是“火星-17型”洲际弹道导弹。对此，韩国联合参谋本部强调，北韩的报道内容并非完全属实。联合参谋本部表示，军方截至目前并未发现或探测到北韩向蔚山附近公海发射巡航导弹的情况。联合参谋本部还表示，注意到北韩没有报道洲际弹道导弹未能正常飞行的情况。不过截至目前，韩方的评估结果并无变化。联合参谋本部表示，6日在东海北方界线南侧海域回收了疑似北韩2日发射的导弹残骸的物体。联合参谋本部运用无人水下探测器打捞起该物体，目前有关部门正在进行精密分析。