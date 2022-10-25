韩美日副外长通话 讨论应对北韩挑衅合作方案

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部表示，韩国、美国、日本副外长7日通电话，讨论三国间应对北韩导弹挑衅的合作方案。外交部第一次官赵贤东当天上午同美国副国务卿温迪·舍曼、日本外务省事务次官森健良通电话。三国副外长强烈谴责近期北韩以前所未有的规模和方式进行一系列导弹挑衅，并就今后三国展开应对的合作方案进行了讨论。三国副外长指出，北韩发射弹道导弹违反了多项联合国安理会决议，对韩半岛和国际社会的和平稳定构成了严重威胁。三国强调，北韩此举只会加剧国际社会对北韩的孤立、加强韩美同盟和韩美日的安全合作。三方商定保持紧密合作，确保在即将到来的东亚峰会（EAS）、G20峰会等多边领导人会议上就北韩挑衅释放出坚决、一致的信息。三国副外长表示，自10月26日在东京举行韩美日副外长协商会议后，三方就北韩核问题等共同关心的事宜持续保持紧密沟通，今后将进一步加强各级间的紧密合作。韩美日副外长协商会议期间，北韩正提高关于核武使用的威胁力度，三方就继续保持紧密合作达成一致，共同认为若北韩执意进行第七次核试验，有必要采取前所未有的强有力应对措施。另外，舍曼和森健良就梨泰院踩踏事故向韩国国民再次表示深切慰问，并对韩国政府援助本国伤亡者表示感谢。赵贤东对美日的慰问表示感谢。