预测称明年韩经济增速或跌破2% 就业寒潮或不可避免

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韩国国际广播电台报道：有分析提出警告称，随着高利率、高物价、高汇率构成的综合性危机加剧，各项经济指标逐渐亮起红灯，明年韩国实际国内生产总值（GDP）增速有可能跌破2%。不少民间机构和经济专家认为，明年韩国经济增速有可能跌至2%以下。LG经济研究院研究委员赵永武（音）表示，明年经济增长率很难达到2%，未能发现能够使增长率维持在2%的因素。韩亚金融经营研究所预计明年韩国经济增长率为1.8%。韩国经济研究院也在研讨会上预计明年经济增速为1.9%。惠誉预计为1.9%。另外也有不少国际机构的预期值超过了2%，国际货币基金组织（IMF）为2.0%、经合组织（OECD）为2.2%、亚洲开发银行（ADB）为2.3%。韩国银行公布的经济增速预期值为2.1%，韩国开发研究院为2.3%。不过后者计划不久后将下调经济增速预期。若明年经济增速跌破2%，将是除1998年亚洲金融危机（-5.1%）、2009年全球金融危机（0.8%）、2020年新冠疫情危机（-0.7%）等大规模危机时期外的最低水平。政府也预计明年经济情况将较今年更为艰难，经济增速也将进一步下滑。副总理兼企划财政部长官秋庆镐已数次表示明年经济将更加困难。政府计划下调12月公布的明年经济政策方向中的明年经济增速预期。今年6月公布的“新政府经济政策方向”预计明年经济增速为2.6%，目前政府正在研究下调幅度。另外，随着经济增速放缓，国民通过物价和就业感受到的情况将更加艰难。绝大部分分析认为，今年7月的物价涨幅（6.3%）为峰值。目前物价涨幅保持在5%的水平，这种情况或至少持续到明年第一季度。随着国际油价趋稳，石油类产品的价格涨幅放缓，不过在外就餐等服务物价的涨幅仍然高企，再加上公共事业费上调的影响，物价很难迅速企稳。此外，受到明年经济低迷、逆向基数效应的影响，新冠疫情后每月扩大的就业人数增幅预计将收窄，就业寒潮或不可避免。韩国开发研究院预计，就业人数增幅将从今年的79.1万人大幅收窄至明年的8.4万人。政府也在6月的预测中指出，就业人数增幅将从今年的60万人收窄至明年的15万人。